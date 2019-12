Evo Morales llega a Argentina en calidad de "refugiado político"

El expresidente de Bolivia,Evo Morales aterrizó este jueves en Argentina luego de permanecer unos días exiliado en México.

La información fue confirmada por el canciller argentino Felipe Solá, en entrevista con la cadena TN. Indicó que el ex presidente de Bolivia aterrizó en Ezeiza y que el nuevo gobierno de Alberto Fernández -quien asumió el pasado 10 de diciembre- le concederá “la condición de refugiado”.

Solá explicó que Evo Morales basó su pedido en la existencia de “amigos y familia” en territorio argentino. “Él se siente mejor acá que en México, además sus dos hijos están acá en carácter de universitarios”, indicó.

⚠️[ALERTA] Evo Morales ya está en la Argentina en calidad de "refugiado político" . Sus hijos están aquí desde noviembre. <<https://t.co/3OmDN6192E pic.twitter.com/OxvTawPZNj — A24.com (@A24COM) December 12, 2019

Añadió el funcionario que Evo "pidió asilo hace tiempo pero el presidente Macri no se lo concedió y si no nos ocupábamos de él, su vida corría peligro”, aseguró el funcionario con críticas a la gestión anterior. Además, indicó que “todavía” no les comunicó dónde residirá.

Finalmente, el Gobierno de Fernández no reconoce a Jeanine Áñéz como presidenta de Bolivia y consideró que su mandato se instauró a partir de un Golpe de Estado. “No reconocemos al gobierno de Bolivia, creemos que es un gobierno de facto”, indicó al respecto.

Al ser consultado sobre un posible encuentro entre el presidente Fernández y Evo durante este jueves, Solá aseguró que no está confirmado y no brindó mayores detalles al respecto.

En Publimetro TV

Los bolivianos siguen divididos, un mes después de la salida de Morales