Conoce al cura "sexy" que causa sensación en Portugal

Un cura ha desatado el furor entre los usuarios de las redes sociales de Portugal por ser muy atractivo. Su nombre es Ricardo Esteves pero los feligreses lo llaman el "padre sexy".

La popularidad de este hombre se propagó por el mundo desde su participación en un video donde interpreta a una especie de Cupido con la canción Pretty Woman de fondo.

El audiovisual se viralizó rápidamente y opacó las razones por las que el sacerdote, que acostumbra posar en fotos con el fin de recaudar fondos para beneficencias, haga esta aparición.

Vistiendo de blanco, alas y con arco y flecha en mano en el clip, su misión es parecida a la del dios romano: hacer que dos extraños se enamoren mientras enfrenta la oposición de un demonio.

El proyecto fue preparado por un grupo de cantantes en Caminha, una localidad en este país, y publicado el 10 de diciembre. Dos días más tarde, acumuló más de 45,000 visualizaciones y toda la atención de los periódicos.

Ricardo Esteves, el centro de la localidad

La fama del hombre de 36 años inició con una foto que un amigo le tomó durante un descanso en la playa.

"Por jugar, la subió a internet y ahí empezó a compartirse", dijo el religioso en una entrevista a La Voz de Galicia. Posteriormente, Jornal de Notícias publicaría un reportaje sobre él que lo impulsaría.

El pasado verano fue nuevamente el centro de atención en las noticias cuando se informó que sería trasladado a Valença, luego de ser párroco por una década de tres aldeas de Caminha.

El acontecimiento provocó protestas para exigir que se quedara, pero al final tuvo que partir. Inició su misión recientemente en una nueva iglesia que se abarrotó con su llegada.

Con sinceridad, Ricardo Estevez no ignora la atención que recibe e incluso comparte en sus redes los artículos que se publican sobre él. Entre sus aficiones destacan ir al gimnasio, salir por la noche y las motocicletas. También lo llaman el "padre motorizado" y "El padre que deja internet en llamas".

"No me considero sexy"

A pesar de todos los halagos y reconocimientos, el servidor aseguró que aunque acepta con humor los sobrenombres, no cree que sea el "padre sexy" de Portugal.

"Me llaman el padre más sexy tras una publicación sensacionalista, pero yo no me identifico porque no me considero así", afirmó. Igualmente, confesó que su vida no ha cambiado desde que lo creen genial, aunque le piden selfies en la calle y su redes sociales estallaron.

PETIÇÃO PARA A PERMANÊNCIA DO PADRE RICARDO ESTEVES

NAS PARÓQUIAS DE SEIXAS, LANHELAS E VILAR DE MOUROS As comunidades… Posted by Padre Ricardo Esteves on Friday, August 9, 2019

Destacó que no solo es cura porque le guste ayudar, "la vocación es algo interior, no se explica, es casi como el amor, se siente".

"Los curas tenemos que ser hombres felices para poder hacer felices a los demás", dijo. Asimismo, insistió en que "todos estamos en la tierra para ser felices aunque sea preciso caer para aprender a levantarse".

El próximo paso de Ricardo Esteves será abrir un canal para predicar las buenas nuevas a través de la red.