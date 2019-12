Trump le pide a Greta Thunberg que se relaje y vaya al cine con un amigo

"Greta debería de trabajar en su problema de manejo de la ira", opina Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre la destacada activista climática, quien fue reconocida como la "Persona del Año" por la revista Time, algo que el mandatario calificó de "ridículo".

Además, Trump sugirió a la joven sueca "ver una buena película antigua con un amigo, a la antigua", y le escribió: "¡Relájate Greta, relájate!".

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

El inusual mensaje del presidente fue publicado la mañana del jueves en su cuenta de Twitter, en la que ha criticado en otras ocasiones a la joven activista.

Los comentarios surgen después de que Greta, de 16 años, fuera nombrada "Persona del Año" por la revista Time, un reconocimiento con el que Trump ha coqueteado en años anteriores. En 2015, cuando fue nombrada Angela Merkel, Trump publicó: "Les dije, la revista Time nunca me escogería como persona del año, a pesar de ser un gran favorito. Escogieron a la persona que está destruyendo a Alemania".

I told you @TIME Magazine would never pick me as person of the year despite being the big favorite They picked person who is ruining Germany — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2015

Trump fue nombrado "Persona del Año" en 2016, a lo que simplemente agradeció y señaló que era un "gran honor".

Thank you to Time Magazine and Financial Times for naming me "Person of the Year" – a great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2016

Pero en 2017, aseguró que rechazó el nombramiento: "La revista Time llamó para decirme que probablemente iba a ser nombrado "Hombre (persona) del año", como el año pasado, pero que tendría que aceptar una entrevista y una sesión de fotos. Les dije que probablemente no sea bueno y pasé. Gracias de todas maneras".

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017

