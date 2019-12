¡Vacas con estilo navideño! Granjera en Jersey viste a su ganado para las fiestas

View this post on Instagram

Becky Houzé, una granjera y entusiasta de la Navidad, ha diseñado algunos trajes festivos para sus cinco vacas. 🐮🎁 Ella confeccionó estas prendas para difundir un poco de alegría estacional a los transeúntes. Sus vacas de Jersey han estado disfrutando el uso de estas piezas de punto a juego mientras pastan en su granja en Jersey.