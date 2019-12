Dan brutal golpiza a adolescente por usar gorra con el lema de Trump

Un video compartido por la cuenta American Diaries, muestra el momento durante el cual, un adolescente de 14 años, es golpeado brutalmente y en repetidas ocasiones por al menos 5 compañeros de ascendencia afroamericana; la agresión supuestamente comenzó porque el chico portaba una gorra con el lema de Donald Trump “Make América Great Again”.

El incidente ocurrió en un autobús escolar de Hamilton, Florida el pasado 22 de noviembre, pero recientemente la madre de la víctima, lo dio a conocer como parte de un proceso legal que lleva en contra de los agresores, quienes no han dejado de acosar verbal y físicamente al menor, el cual incluso tuvo que ser hospitalizado como lo muestran las siguientes imágenes:

El diario Daly Mail, menciona que el chico compró la gorra con su propio dinero e incluso estaba orgulloso de usarla, pero varios de sus compañeros comenzaron a intimidarlo, él dejó de usarlo pero el acoso fue en aumento desde violencia verbal y empujones hasta terminar con la golpiza del transporte escolar.

La mujer dijo a la misma fuente que considera el incidente un ataque racista, puesto a que su hijo es blanco mientras que los agresores son afroamericanos e incluso mayores que su hijo.

Yeah it was a several boys from 7th to 11th grade and two girls, and one of the girl sis bigger than I am. He was jumped by 5 or 6.

— American Diaries (@AmericanDiaries) November 22, 2019