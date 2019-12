Canciller argentino pide a Evo Morales “no hacer declaraciones políticas” en su país

View this post on Instagram

El #Gobierno otorgó #asilo al ex presidente de #Bolivia, #EvoMorales El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto otorgó asilo al ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y a cuatro ex miembros de su gobierno. El ex presidente arribó este jueves al país junto a su ex ministra Lilli Gabriela Montaño Viaña. Los asilados pasarán al estatus definitivo de refugiado, trámite que se realiza estando en territorio argentino ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). La CONARE, que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior, está integrada por la Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Una vez que se complete el trámite, el Ministerio del Interior será el encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones del estatus de refugiado de los ex funcionarios bolivianos. Tanto Morales Ayma como Montaño Viaña firmaron una petición correspondiente al llegar al aeropuerto de Ezeiza.