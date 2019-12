No tenía conocimiento de las acusaciones contra García Luna: Calderón

El ex presidente Felipe Calderón negó haber recibido información sobre posibles hechos ilícitos cometidos por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en su gobierno; esto después de una entrevista que dio a conocer Reforma con el ex comisionado de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles.

UIF investiga cuentas bancarias de esposa y hermana de García Luna Santiago Nieto dijo que se presentará una denuncia ante la FGR por movimientos irregulares en las cuentas del ex funcionario federal.

El ex comisionado dijo que le envió dos cartas al ex mandatario para denunciar a García Luna por nepostismo y mantener en puestos clave a personas que reprobaron los exámenes de confianza.

En su cuenta de Twitter, Calderón dijo que al revisar las versiones periodísticas de las cartas, Valles Herrera no realizó ninguna denuncia puntual de complicidades de Genaro García con el crimen organizado, además de no presentar ninguna prueba contra el ex secretario de Seguridad.

Revisé las cartas publicadas del sr. Herrera V. Habla de “irregularidades operativas y administrativas” PERO NO HACE ACUSACIÓN ALGUNA de complicidad del Srio. con el Crimen Organizado. Por tanto, REITERO QUE DESCONOCÍA LOS HECHOS POR LOS QUE SE LE ACUSA EN EUA. Mi versión: pic.twitter.com/aopthWMPo6 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 13, 2019

“Lo que hace, como él mismo indica en sus textos, es denunciar lo que en su opinión constituyen ‘graves irregularidades operativas y administrativas’, pero no denuncia ni acusa casos de corrupción o complicidad con el crimen organizado.

“Por lo tanto reitero, no tenía conocimiento de los hechos de los que es acusado el ingeniero García Luna, los cuales ni siquiera son mencionados en dichas cartas. Estaré atento a la evolución del juicio en contra del mismo, porque soy el primer interesado en conocer la verdad, al igual que todo México”, destacó Calderón.

Del Cártel Pacífico fueron capturados o fallecieron oponiéndose al arresto varios de sus líderes: Sergio Villarreal “el Grande”, Ignacio “Nacho” Coronel, Alfredo Beltrán “el Mochomo”, el propio Reynaldo Zambada y su hijo Vicente Zambada, además Vicente Zambada Niebla “Vicentillo” — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 13, 2019

En el escrito, el ex mandatario dijo que las cartas nunca llegaron a sus manos, pues como Javier Herrera señaló, la primera de sus cartas no fue entregada de manera formal en la oficina de la Presidencia, mientras que la otra fue remitida a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Función Pública, Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las cámaras de Diputados y Senadores.

Finalmente, Felipe Calderon insistió en que las labores de seguridad pública no dependían de las decisiones de una sola persona, sino del gabinete de seguridad y se atacó a todos los cárteles de la droga sin ninguna distinción.

