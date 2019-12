Ofrecen atención especializada a joven atacada con ácido en Oaxaca

El gobierno de Oaxaca ofreció a la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos Ortiz, quien en septiembre pasado fue atacada con ácido, su traslado aéreo y viáticos para su familia durante su estancia en un hospital de especialidad.

Lo anterior como respuesta a las gestiones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) condenó la brutal agresión cometida contra la artista, ocurrida en la ciudad de Huajuapan de León, el pasado 9 de septiembre.

"Los hechos son indignantes e inadmisibles y conminan a todo el aparato gubernamental a actuar a favor de la vida y libertad de las mujeres", señaló la dependencia en un comunicado.

Desde hace tres meses, María Elena se encuentra internada en el Hospital Civil ‘Aurelio Valdivieso' en la ciudad de Oaxaca, con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Los injertos de piel que le han colocado no se adaptan a sus heridas por lo que su estado de salud se reporta como delicado y sus familiares solicitaron que sea atendida por especialistas.

La SMO señaló que los gastos médicos durante las cirugías y estancias en el Hospital Civil fueron condonados, asimismo los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han brindado atención médica de oftalmología, cirugías plásticas y de rehabilitación.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado continúa con los trabajos de inteligencia, análisis e investigación de campo; al tiempo de solicitar al juez federal datos conservados de diversas líneas telefónicas y sábana de llamadas de IMEI de varios teléfonos, analizando la información obtenida.

