Estos 3 modelos de Tesla prometen cambiar la industria automotriz para el 2020

La reconocida empresa automotriz de carros eléctricos, Tesla Motors espera seguir sorprendiendo a los usuarios para este 2020 con innovadores propuestas tecnológicas.

Su CEO fundador, Elon Musk, dio un aviso de los autos que vienen para el nuevo año al presentar, recientemente, el Tesla Cybertruck, una camioneta con un particular diseño futurista al mejor estilo de Blade Runner.

A pesar de los comentarios del Cybertruck fueron divididos y que su presentación tuvo otras particularidades, lo cierto es que el año que viene los modelos que entrarán al mercado son el Roadster 2020 y el Tesla Model Y.

El propio Musk dijo en su cuenta de Twitter que el nuevo Rodster podría hasta volar, lo que le da una idea a las personas de lo se pueden encontrar con este nuevo auto de la compañía Tesla.

El diseñador jefe de Tesla, Franz Von Holzhausen, explicó que este nuevo modelo tendrá especificaciones superiores al prototipo que se adelantó en el 2017.

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019