¿Qué pasaría si todos los océanos se secaran? Un ex científico de la NASA lo muestra en una animación

En apenas 12 segundos el ex colaborador de la NASA, James O’Donoghue, devela una realidad apocalíptica: el mundo sin océanos. En un revelador video, el científico planetario simula cómo cambiaría la faz de la Tierra si se secaran repentinamente.

Según O’Donoghue, esto haría que el 70% de la superficie del planeta sea visible. Pues “vaciar los océanos revela cadenas montañosas y cañones sumergidos”, explica en su cuenta Twitter, donde colgó el material.

Desde el 2008, el científico trabaja en esta animación, que ahora vuelve a compartir gracias a las mejores que le realizó en por el avance de la tecnología.

En el video de timelapse, se ve cómo cambia el azul intenso de los mares a un marrón seco, mientras baja el nivel de las aguas a más de 6.000 metros del actual.

Pulling the plug on oceans reveals under water mountain ranges and canyons. It also shows you where land bridges used to connect during ice ages, e.g. Britain used to be less brexity. pic.twitter.com/f4NRo3OvlH

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) December 13, 2019