Reportan tiroteo en Columbus, Ohio

Alrededor de las 14:25 horas de este lunes se registró un tiroteo en Columbus Ohio, Estados Unidos.

De acuerdo con la policía local, un sujeto accionó su arma de fuego contra varios elementos. Al lugar arribaron policías de seguridad con un grupo de perros entrenados.

Oficiales, SWAT y negociadores se encuentran en pláticas para que el responsable libere a los rehenes, aunque no se ha reportado si los hay, indicaron las autoridades a través de Twitter.

Se informó que decenas de personas cercanas a la zona de disparos fueron evacuados.

Las escuelas que se encuentran en el área, la secundaria Briggs y la escuela primaria Lindbergh, han sido cerradas para proteger a los estudiantes que se encontraban en clase y solicitaron a los padres que no se acerquen al área.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:

Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)

Male firing multiple shots.

Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.

STAY OUT OF THE AREA.

*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019