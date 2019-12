Frenan construcción de una termoeléctrica en Juanacatlán, Jalisco

El proyecto de la termoeléctrica La Charrería en el municipio de Juanacatlán no se llevará a cabo por ser medioambientalmente inviable. El gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que el estado rechazó en inversión 759 millones de dólares con este proyecto, pero afirmó que no apostarán por la energía a partir de las fuentes fósiles.

“Queremos el día de hoy dejar perfectamente claro y fijar una postura: el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de Juanacatlán no vamos a permitir el proyecto de la termoeléctrica en este municipio. Vamos a hacer un llamado a la inversión privada para que se entienda que en Jalisco vamos a resolver nuestros problemas de abasto de energía apostando a energías limpias y que no vamos a seguir comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones”, dijo Alfaro Ramírez como justificación para no permitir la planta.

El mandatario estatal afirmó que se seguirá una ruta jurídica para frenar el proyecto, toda vez que la manifestación de impacto ambiental que emitió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presenta inconsistencias que ponen en duda la viabilidad de la termoeléctrica y las afectaciones reales al medio ambiente.

“En tiempos difíciles en términos económicos, Jalisco y Juanacatlán están rechazando una inversión de 759 millones de dólares. Llegó el momento de las definiciones: o estamos comprometidos con la agenda climática o no lo estamos”, agregó el mandatario.

La construcción de esta termoeléctrica había generado múltiples manifestaciones entre vecinos de Juanacatlán, quienes acusaban un severo impacto medio ambiental a causa de la construcción de este edificio y el consumo masivo de agua que era pasa uso humano.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf, afirmó que el proyecto de la termoeléctrica hubiera exigido una cantidad de agua descomunal que pondría a los habitantes de Juanacatlán y a la industria de la zona en una competencia, porque es un recurso limitado.

Lo que dicen las autoridades ambientales

“No estamos en contra de la inversión privada en fuentes de energía, pero sí rechazamos los proyectos dependientes de combustibles fósiles y sus consecuencias ante la emergencia climática. En Jalisco promoveremos inversiones libres de pasivos ambientales”.

Graf Montero explicó que la planta de Juanacatlán emitiría, a nivel estatal, gases de efecto invernadero al año equivalentes al 21% de las emisiones generadas por todo el sector transporte, incluido el parque vehicular; al 6% de las generadas en todo el sector pecuario, o al 62% de las emisiones por manejo y disposición de todos los residuos sólidos urbanos. agregó que revisarán el tema de los permisos otorgados antes de esta administración