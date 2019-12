Tras conocerse la noticia de que el reggaetonero Nicky Jam presumía nuevo amor, las miradas se posaron ante la nueva pareja, una rubia modelo y atleta que al parecer lo tiene visiblemente flechado, tanto que ya no teme publicar fotografías en la que comparte gratos momentos con ella.

Nicky Jam no teme a mostrar que está enamorado

A través de su cuenta en Instagram el intérprete de "El perdón" posteó recientemente una foto en la que se muestra feliz y acompañado de Cydney Moreau mientras pasean en una de las tantas calles de Nueva York. Como pie de foto el cantante escribió: "New York with my girl" (Nueva York con mi chica). Esto generó reacciones.

Reacciones de los famosos y sus fans

La primera en expresar su alegría y aprobación fue la cantante Olga Tañón quien escribió: "Más que bellos", mientras que el actor Julián Gil les dedicó tres emoticones de corazón. Y las integrantes del club de fans del artista en Uruguay y Argentina les enviaron bendiciones.

Por su parte, los fans se muestran muy contentos ante esta unión del cantante que tras cumplir un año de su divorcio, presentó de forma oficial a la rubia.

Por si fuera poco, la joven correspondió el gesto de su pareja publicando la misma foto en su cuenta y escribiendo como dedicatoria: ""New York with my man" (Nueva York con mi hombre).

Sin duda, el amor llegó a la vida de esta pareja que no duda en demostrar su amor.