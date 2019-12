Pareja con 70 años de casados muere con 20 minutos de diferencia

Les y Freda Austin, ambos de 90 años, vivieron 70 años juntos y su muerte no fue distinta. En camas contiguas, primero murió Les y apenas 20 minutos después Freda. La pareja de Jackson, Michigan, falleció en una casa de cuidados paliativos, a donde entraron el 6 de diciembre por su gravedad.

Sus hijos contaron a MLive.com que Freda no estaba consciente cuando murió Fred, pero sus “cejas se hundieron”. De hecho, narraron que al morir, “sus cabezas cayeron en dirección la una de la otra”.

La pareja ese enamoró en la secundaria. El romance surgió durante el baile de graduación y se casaron en 1949. En noviembre pasado cumplieron 70 años juntos, tuvieron dos hijos, cuatro nietos y ocho bisnietos.

