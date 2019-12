Sin reconocimiento bachillerato militarizado de Puebla: SEP

Padres de familia de los 272 alumnos que conforman el Bachillerato Bivalente Tecnológico Militarizado Cadete Vicente Suárez Ferrer, se manifestaron afuera de Casa Aguayo para pedir un espacio propio para los alumnos y no fueran desalojados por las autoridades.

Ema Martínez Flores, presidenta del Comité de Padres de Familia demandó que la Secretaría de Educación Pública les puso como fecha límite para dejar las instalaciones el 31 de diciembre sin saber en dónde serían reubicados los estudiantes.

Pidió a la SEP se les respete un acuerdo secretarial que se les firmó durante el gobierno de Antonio Gali Fayad como instituto militarizado, ya que en la actual administración no son reconocidos y buscan convertirlos en un bachillerato general.

"Estamos concientes de que ese lugar fue provisional pero mientras no tengamos una certeza para los alumnos no nos vamos a mover de ahí. Los estudiantes tienen una formación de disciplina y excelencia en esta escuela entran los mejores chicos, les hacen cuatro exámenes como en un colegio militar y uno más de antidoping ya que es la única escuela que lo hace", comentó durante el bloqueo de la calle 14 Oriente lo que provocó caos vial para las unidades del transporte público y privado que se dirigían al Centro Histórico.

Los manifestantes señalaron que la mayoría de los jóvenes son originarios de Oaxaca, Guerrero y Puebla.

No existe convenio con Sedena

A su vez, el subsecretario de Desarrollo Político, David Méndez reveló que al buscar el convenio que la administración del ex gobernador Antonio Gali Fayad firmó con la Secretaría de la Defensa Nacional no se encontró en la SEP, por lo cual investigan si el bachillerato cuenta con validez oficial.

Indicó que entre los acuerdos ofrecidos fue que se garantice su derecho a la educación, ya que el colegio se encuentra en una situación irregular desde su funcionamiento en agosto de 2018.

"El modelo educativo no está sustentado en la legalidad, estamos buscando hacer el ajuste correspondiente para que los jóvenes que cursan sus estudios en la misma no tengan problemas después para seguir preparándose en otras instituciones", explicó el funcionario estatal.

Mientras que el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano afirmó que este modelo educativo no es reconocido en la legislación de Puebla.

"Esta modalidad de bachillerato no tenía fundamentos, por lo tanto, junto a los papás tenemos que encontrar la mejor alternativa para ellos", comentó.

Bachillerato fue inaugurado en agosto de 2018

Fue durante el gobierno de Antonio Gali Fayad que fue inaugurado este colegio en las instalaciones del Centro de Desarrollo, Formación y Recreación (Cedefor), localizado en la calle Ejército de Oriente y Ejército de Morelia, de la Unidad Cívica 5 de Mayo, en Los Fuertes.

Y los estudiantes recibirían educación en tecnológica militarizada, con especialidad en Higiene y Seguridad, así como Protección Civil.

Acuerdos alcanzados

Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno estatal y los padres de familia fueron que se revisará la zona en donde serán reubicados, mantenerse en las actuales instalaciones, revisar de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional el proyecto de creación del bachillerato y se establecerá una mesa de diálogo entre padres de familia y la Secretaría de Educación para dar solución a las peticiones.