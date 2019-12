Todavía no hay elementos suficientes para detener a ex esposo de Abril

La titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que todavía no hay elementos suficientes para arrestar al ex esposo de Abril Pérez Sagaón, y aseguró que no fabricarán culpables.

La CDMX tendrá Banco de ADN para resolver delitos sexuales Esta fue una propuesta de la jefa de gobierno y fue aprobada por unanimidad en el Congreso; todos los policías y personal de seguridad privada deberán dar su muestra de perfil genético

La procuradora capitalina indicó que continuarán con las investigaciones del asesinato de Abril, ocurrido el 25 de noviembre pasado, quien de manera previa denunció a su entonces esposo Juan Carlos García por tentativa de feminicidio.

Al recodar que ayer Juan Carlos envió una carta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que niega categóricamente ser el responsable del asesinato de Abril, opinó que todas las personas tienen derecho a defenderse y la Procuraduría lo respeta.

"Tengo miedo, no quiero ser otra Abril" La violencia comenzó cuando Liliana estaba embarazada y el doctor confirmó que el bebé era una niña y no un niño como osé Luis deseaba

"Todas las personas tienen derecho a defenderse y nosotros respetamos a la defensa, pero nosotros seguimos con nuestras investigaciones y ya dirán dictámenes y la revisión de cámaras, todo lo que estamos haciendo, quién tiene responsabilidades. O presuntamente responsabilidades y eso llevarnos ante el Tribunal", declaró.

Godoy Ramos agregó que la Procuraduría tiene ubicado a Juan Carlos y ya fue emitida la alerta en la que se informa que saben dónde está; además, confió en que no se fugará.

"Seguimos en las investigaciones. Ayer él envió una carta negando categóricamente, nosotros vamos a seguir con las investigaciones. No vamos a fabricar culpables como siempre lo hemos dicho", indicó la funcionaria local.