Cámara de Representantes sesiona para votar juicio político a Trump

El Congreso inició este miércoles la histórica sesión en la que votará si le inicia juicio político al presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del legislativo, lo que dejará irremediablemente marcada su presidencia.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió a los demócratas (que tienen los votos suficientes para que se someta a Trump a juicio) que acudan a la sesión "para ejercer uno de los poderes más solemnes que nos otorga la Constitución".

"Durante este momento de profunda devoción en la historia de nuestra nación, debemos cumplir nuestro juramento de defender nuestra Constitución de todos los enemigos, extranjeros e internos", dijo Pelosi en una carta en la víspera.

Apenas comenzó la sesión, los republicanos trataron de detenerla. "Para que dejemos de hacerle perder tiempo al país, hago moción de que la Cámara suspenda la sesión", dijo el representante Andy Biggs, quien preside el Bloque Libertad, de ultraderecha.

Obligó a un voto cantado, en el primero de los intentos previstos durante el día para demorar el proceso. Derrotada la moción, los republicanos intentaron someter a votación una condena a las acciones de los presidentes demócratas de las comisiones por la manera como se realizaron las audiencias previas a la votación del miércoles.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019