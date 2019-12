Paro de transporte de carga en Jalisco el próximo 15 de enero, amenaza Conatram

Integrantes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (Conatram) anunciaron un paro masivo de unidades pesadas el 15 de enero, en protesta por el cobro que implementará la autoridad para que puedan ingresar a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El presidente de la CONATRAM a nivel nacional, Elías Dip Rame, mencionó: “Primeramente estamos inconformes ante una medida inconstitucional totalmente, lo cual está provocando dos cosas, que los transportes como no vamos a pagar eso, no entremos a Jalisco, estaremos parados fuera de las entradas a Jalisco y si se paran miles de camiones, pues se van a parar”.

FOTO: Cortesía

El dirigente de los camioneros acusó falta de atención de las autoridades estatales en el tema:

“Sencillamente no estamos de acuerdo, yo le dije al Gobernador ni un peso, pero no sé que pasó ya habíamos llegado a un acuerdo, el acuerdo era que respetaríamos las entradas la movilidad en la mañana de 6 a 9 no por la tarde, pero no permisos, no registros, ni un solo peso por entrar este es un problema que genera Jalisco y ya lo está expandiendo es una epidemia ya Yucatán y Tamaulipas quieren cobrar y otros andan revoloteando para que todos los estados cobren, es una anarquía”, consignó Elías Dip Ramé.

Temen se expanda la medida a nivel nacional

Los auto-transportistas agremiados a la CONATRAM auguran que este problema se puede generalizar a todo el país por lo que consideraron la posibilidad de ampliar el paro a todo el territorio nacional. “Vamos a pararlo en seco, no vamos a trabajar y no trabajar es no mover las mercancías la leche la gasolina, los combustibles, los perecederos,” concluyó Dip Ramé.