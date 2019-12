Policía golpea brutalmente a niño en escuela de E.U.

Fue Carolina del Norte, Estados Unidos, donde en pleno pasillo de la escuela fue golpeado un niño por un oficial de la policía.

El momento captado por las cámaras de seguridad muestra cómo el policía y el niño caminan juntos, cuando el niño es levantado y azotado contra el piso dos veces por el oficial.

La agresión ya es centro de una investigación en contra del policía. Hasta el momento el Sheriff del distrito escolar de Vance, lugar de los hechos, ha declarado que se desconoce el motivo del ataque, sin embargo el acusado ya se encuentra suspendido de sus labores.

Usuarios en redes sociales comentan que ese tipo de acciones por parte de las autoridades son cada vez más comunes en E.U. y que más allá de solucionar o ayudar a la sociedad, los oficiales abusan de su poder. Además expresan que no debería tener una suspensión con derecho a sueldo, por su evidente culpabilidad.

If a grown man body slammed MY kid in school, they wouldn't be on PAID LEAVE.

Theyd be in the hospital. https://t.co/B8L5sxXWF7

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) December 16, 2019