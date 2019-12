Viral: Grabó una explicación "graciosa" a sus padres para decirles que aplazó materias de la escuela

Jeremias Paletta de 17 años tiene un gran castigo luego de aplazar varias materias en una escuela de Argentina, país donde reside y donde ahora es toda una sensación de Internet por la forma de avisarle a sus padres.

Decirle tan lamentable noticia a los padres puede convertirse en un dolor de cabeza para cualquier joven, para el estudiante argentino no fue la excepción, debido a que sus calificaciones lo tienen en la cuerda floja de perder el año.

Para enfrentar tan duro momento, el adolescentes hizo un video que editó con humor para buscar que se enojen lo menos posible…pero no le funcionó.

CHICOS MI HERMANITO HIZO ESTE VIDEO PORQUE NO SABÍA COMO DECIRLES A MIS PAPÁS QUE SE LLEVÓ 4 MATERIAS DIRECTO A FEBRERO. Ellos pensando que rinde las 6 ahora… 🤣 pic.twitter.com/uXgnKYbGGY

"Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero". La escena aparece ilustrada con una escena de "Piratas del Caribe" donde el pirata es perseguido.

El material audiovisual lo compartió en el grupo de WhatsApp familiar y después tuvo que pasárselos a sus padres quienes no le vieron el chiste a la situación.

El hecho ha sido difundido por medios de comunicación que incluso han entrevistado al joven.

"El día antes de rendir la supuesta materia que rendía en diciembre les pase el video para que sepan que, en verdad, la rendía en febrero. Lo pasé al grupo de WhastApp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto", contó el joven a Infobae.