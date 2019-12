Celine Dion está "On Fire" así lo demuestran sus zapatos que han causado revuelo en las redes

La cantante Celine Dion se ha convertido en una referencia de moda y estilo, es por ello que desde el lanzamiento de su disco "Courage" esta estrella se ha vuelto envuelta en un look sensual, agresivo y muy candente, pues las llamas de fuego y la tonalidad en rojo es lo que la han caracterizado en este regreso musical que muchos han catalogado como su resurgimiento.

Celine Dion está "On Fire"

Ante esta "reinvención" se ha visto como Celine no deja de acertar en sus atuendos en los que siempre destacan sus zapatos. Pero, su más reciente publicación en Instagram causó revuelo, pues sus altos tacones estaban decorados con unas especies de plumas que simulaban llamas que subían hacía sus pies y la arropaban de forma muy llamativa. Tanto que a pesar de que también lució un muy sugerente traje de lentejuelas rojas, el foco de atención estuvo en sus pies.

Reacciones de los fans por los zapatos de Celine Dion

Los comentarios fueron diversos. Unos más creativos que otros, pero la mayoría coincidió en la notable actitud al estilo "On fire" de la cantante. Sin embargo, también hubo espacio para las risas ante expresiones como: "Yo también tengo los talones de pollo", "Celine lleva unos pollos en los pies", "Aún así se ve regia", "Me encanta tu originalidad, pero esos zapatos….".

Con esto la intérprete de "My heart will go on" logró su objetivo: el de resaltar y demostrar una vez más su estilo audaz en el que su obsesión por los zapatos también es más que evidente al momento de lograr impacto y destacar con actitud.