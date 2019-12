¿Por qué los críticos destrozan Star Wars: The Rise of Skywalker?

Star Wars: The Rise of Skywalker tenía sobre sus hombros una misión casi imposible de cumplir: cerrar la saga original de la épica galáctica que desde hace 42 años es parte de nuestro imaginario colectivo. La tarea recayó sobre el director y guionista JJ Abrams, quien salió airoso de la primera cinta esta trilogía: The Force Awakens.

Bajo el amparo de Disney, Abrams abrió el camino para renovar a los seguidores de la legionaria historia de George Lucas. Y por ello, se le encomendó enderezar el camino tras las críticas de The Last Jedi y despedir a los amados Skywalker.

Sin embargo, los expertos tienen un criterio casi unánime. No llenó sus expectativas. El resumen del portal Rotten Tomatoes, que reúne 317 críticas sobre la cinta, dice:

“Star Wars: The Rise of Skywalker sufre de una frustrante falta de imaginación, pero concluye esta querida saga con una devoción centrada en los fanáticos”.

Star Wars: El ascenso de Skywalker es criticada como un “épico fracaso” Una ansiosa y muy crítica audiencia esperaba mucho más de esta última película de la saga más famosa de todos los tiempos.

Destrozando el legado de Star Wars

Para los críticos el afán de complacer a todos fue el principal error de JJ Abrams y de allí derivan tantos otros que hacen del Episodio 9 de Star Wars una película con demasiados giros, pero con poca sustancia.

“La lógica hermética de la trama es tan impecable como ridícula. Es un drama creado con insularidad robótica para el consumo de los espectadores que se vuelven robots en cada momento del espectáculo desalmado y uniforme”, escribió Richard Brody en New Yorker.

Mientras que para Kevin Maher de Times (Reino Unido) “es una pena, entonces, que la historia (de Rey) tenga tan poca resonancia emocional, y que la saga Skywalker, con sus 42 años de tradición cinematográfica, termine con un gemido sin encanto”.

Pero Josh Bell de Film Racket quien con claridad expone sus argumentos: “Tratar de servir a demasiados intereses hace que The Rise of Skywalker se sienta insulsa, pero es probable que esto sea lo que complazca a la multitud”.