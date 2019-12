Así lucirá Robert Pattinson con la máscara de Batman

Como aún falta mucho para que los fans vean las imágenes de Robert Pattinson en su traje de Batman, el especialista en utilería y escultor ReevzFX se adelantó y logró una imagen de la estrella con la máscara, que definitivamente le sienta bien.

Las pericias que debió realizar el escultor fueron simples, tomó unos moldes de la cara del actor británico que había empleado en otro proyecto, hizo la cara, la pintó y la unió a un cuerpo al que vistió con el traje del superhéroe, indica la revista GQ.

Since it's going to be a bit before we see the new #batsuit, I figured I would throw some paint on the lower half of my Pattinson cast, put it under the cowl and turned off the lights 🦇🌙 #batman #thebatman #battinson #dccomics #RobertPattinson #battinson pic.twitter.com/PJPtecLln5

— ReevzFX 🤘🏻🎨🦇 (@ReevzFX) December 18, 2019