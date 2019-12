Cumplimos el compromiso de no aumentar precio de combustibles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplió el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles en términos reales.

“Estamos a punto de terminar el año y me llena de satisfacción decir que cumplimos porque no aumentaron los precios de los combustibles, no aumentó en términos reales el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, el precio de la luz en todo este año, también decir no aumentó la deuda pública en términos reales”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Sobre el quién es quién en los precios de combustibles, que todos los lunes da a conocer el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dijo que ayuda mucho para que los consumidores contribuyan.

“Ayuda mucho el que se den a conocer estos precios para que los consumidores contribuyan como lo están haciendo al comprar donde lo dan más barato y señalar a quienes abusan, ese es el propósito del quien es quién en los combustibles”, acotó.

Chevron, RedCo y Shell, las marcas más caras

Durante su intervención, el procurador Ricardo Sheffield informó que, del 12 al 18 de diciembre, las marcas que vendieron a mayor costo los combustibles fueron Chevron, RedCo y Shell; mientras que Lagas, Gulf y Fullgas se destacaron como las más económicas.

En el caso de la gasolina Magna, indicó que en Culiacán, Sinaloa, se vendió a un costo de 21.41 por litro; y en Centro, Tabasco, a 17.80 pesos por litro.

En Premium, la más cara se vendió en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a 22.99 pesos por litro; mientras que en Veracruz se registro el costo más bajo a 18.36 pesos por litro.

Para el diésel, en Hermosillo, Sonora, se registró el costo más alto, en 21.99 pesos por litro. En Comalcalco, Tabasco, se ofertó en 19. 67 pesos por litro.

Dentro de las acciones de verificación, se atendieron 347 denuncias y se realizaron 194 visitas. Dos gasolineras se negaron a ser verificadas y, en cuatro estaciones verificadas, se detectaron irregularidades en dar litros de a litro.