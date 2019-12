La SCT descarta atentado en contra de la ex gobernadora de Puebla

A un año de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas, se descartó que fuera un atentado la caída del helicóptero en el que viajaban junto a tres personas más el pasado 24 de diciembre de 2018.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú reiteró que será durante el primer trimestre de 2020 cuando se dé a conocer el reporte final del accidente en donde fallecieron el y la ex gobernadora de Puebla.

“Se descartó el atentado porque en el lugar por lo pronto no se encontró alguna huella de explosivo como lo informamos y lo informó la Secretaría de Marina, en el análisis no se encontró ningún balazo, estaban íntegras todas las piezas, ni ninguna causa que pueda plantear un atentado”, detalló.

En conferencia de prensa, no descartó que el incidente haya sido provocado por un error humano o mecánico. Aunque ya analizaron todas las piezas del helicóptero tipo Agusta, los especialistas en aeronáutica siguen detallando el dictamen para no descartar ninguna arista.

Recordó que en los dictámenes están participando especialistas independientes de otros países para garantizar transparencia en el proceso de investigación y se pueda dar certeza del peritaje.

A su vez, Rodrigo Vázquez Colmenares, director de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, adelantó que una vez que se tenga el dictamen definitivo, iniciarán un procedimiento de responsabilidades en contra de quien resulte responsable y recomendaciones.