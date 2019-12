Ni se te ocurra salir con el cabello mojado a la calle ¡Aquí te explicamos el porqué!

View this post on Instagram

Dando continuidad a nuestros posts informativos, hoy hablaremos de por qué no debes dormir con el cabello mojado… No solo vas a amanecer resfriada, sino que además te traerá consecuencias negativas, tales como: . ⚠️Puede salirte caspa ya que la humedad es una de sus principales causantes. ⚠️Produce migraña por el choque de temperaturas de tu cuerpo ⚠️Aparición de nudos y por lo tanto, se te enredará fácilmente el cabello ⚠️ Se vuelve frágil ya que se debilita la hebra capilar generando la caída y quiebre del cabello ⚠️Afecta la circulación del cuero cabelludo. . Así que ya lo sabes!! NUNCA te acuestes con el cabello mojado 💤 de esta manera lograrás mantenerlo sano y hermoso. – #ParisiantPeluqueria #Cabello #CabelloMojado #CuidadoDe#HairCare #Belleza #Cuidados #InfoParisiant #CuidadosdelCabello#BeautySalon #TipsParisiant #HairEducacion #NoToWetHair#ParisiantStyle