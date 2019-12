El polémico Kuno Becker despotrica en contra de la Navidad

Kuno Becker, conocido ya por su mal humor, despotricó y criticó la celebración de la Navidad. Cuando un periodista que lo entrevistaba le deseó feliz Noche Buena, el actor soltó varias ideas en contra de la festividad.

“Para mí es un día normal”, dijo el escritor mexicano al que han comenzado a llamar “Grinch”, por su espíritu tan negativo hacia la Navidad.

Precisamente, durante esta fecha el mensaje de muchos famosos y gente del entretenimiento es dedicado a la unión y la reconciliación.

Sin embargo, el polémico director de televisión no cree en estas fechas porque así nadie lo ha establecido.

''¿Por qué el 25 (de diciembre) es Navidad? Nadie sabe bien si nació ese día porque no hay autor del libro. ¿Entonces por qué voy a cenar yo el 24, porque dice la mafia? Entonces si la otra mafia dice que hay que cenar puerquito el 2 de febrero, ¿cenamos puerquito? No, yo no, perdón, pero para mí es un día normal'', expresó un visiblemente molesto Kuno.

Kuno Becker en otros arranques de rabia

No es la primera vez que el actor responde de manera grosera o se comporta agresivamente en público.

Hemos de recordar cuando la periodista Mara Patricia Castañeda entrevistó a Osvaldo Benavides y Kuno Becker, quien le seguía, comenzó a sabotear las respuestas del actor.

El año pasado, el productor de televisión agredió verbalmente al conductor Krzysztof Raczyñski cuando criticó su película, 'El día de la unión'.

Si están aburridos este sábado , les comparto mi enojo con la película del temblor de Kulo Becker https://t.co/IgCl5PAg13 — Krzysztof Raczyñski (@kristoffdice) September 15, 2018

“Hace años querías ser actor. Luego cine. Siempre mediocre. Ahora claro (tu?) críticas lo q deseabas. Y mal (personal) Cuanto DAÑO te hice con un logro más. Me hiciste reír. Luego sentí compasión y mucha lástima. Vives dolor y deseo de lo q JAMÁS serás ni lograrás”, le respondió el actor en Twitter.

Reacciones de los seguidores por la respuesta de Kuno Becker

Usuarios en las redes sociales comenzaron a llamar amargado y “Grinch” a Kuno Becker por su irritación ante la Navidad.