Por una promesa volvió al ring con 70 años y estableció récord mundial noqueando a su rival

Albert Hughes nunca pensó en 1983 tras su retiro del boxeo, que existiría una posibilidad de regreso 36 años después y ganaría un combate por nocaut.

La historia del boxeador estadounidense se hizo viral en redes tras noquear en el cuadrilátero a Tramane Towns, 27 años menor, quien quedó tendido en el ring tras varios puñetazos certeros de Hughes de 70 años.

Motivos de su regreso

Lo que motivó al anciano a volver al cuadrilátero y establecer un nuevo récords mundial, fue la muerte de su hijo quien le pidió eso justo antes de fallecer.

El hombre que estará en una página del Libro Guinness de los Récords, superó la hazaña realizada por el británico Stephen Ward, quien logró pelear oficialmente los 60 años en el 2017.

Hughes hizo una promesa antes de subir al cuadrilátero: “Me paré justo frente a sus cenizas y le dije: ‘Hijo, voy a hacer esta pelea. Casi no lo hice. Cuando moriste, dije que también mató mi alma. Voy a hacer esto por ti, porque querías que lo hiciera tanto. Entonces tendrás derecho a alardear de la eternidad’”, dijo el boxeador a medios deportivos norteamericanos.

La pelea se llevó a cabo a inicios de mes y es durante el segundo ring donde el púgil alcanza su histórica hazaña.

¿Lo dejaron ganar?

En los comentarios del video, muchos usuarios aseguraron que la pelea estuvo preparada para que el anciano ganara. Los lentos y débiles movimientos del contrincante, Tramane Towns, son una de las evidencias que levantan la sospecha.

Por otra parte, el video tiene más No Me gustas que Me gusta.