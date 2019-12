Grupo de Puebla rechaza asedio militar contra la Embajada de México en Bolivia

La agrupación internacional de líderes progresistas de América Latina, Grupo de Puebla, expresó el miércoles 25 de diciembre su preocupación ante el aumento de fuerzas militares y policiales en los alrededores de la Embajada de México en La Paz, que acoge a los asilados políticos del gobierno de Evo Morales que debieron refugiarse en dicha sede diplomática.

A través de una declaración pública, el movimiento político –impulsado por el chileno Marco Enríquez-Ominami; el actual presidente de Argentina Alberto Fernández; y el ex ministro de Brasil, Aloizio Mercadante- acusó a “las fuerzas golpistas” de asediar, intimidar, hostigar y espiar “no solo a los asilados, sino que a toda la misión diplomática del país azteca”.

Alberto Fernández recluta a miembros del Grupo de Puebla para su gabinete Felipe Solá y Elizabeth Gómez Alcorta son parte de los funcionarios que acompañarán al presidente argentino durante su administración.

“Inclusive, el Gobierno de México denunció que su Embajadora en Bolivia fue retenida por unos momentos mientras se transportaba en un vehículo diplomático, con el objetivo de inspeccionarlo”, agregaron en la carta, asegurando que “el gobierno impuesto de Áñez no solamente violenta la dignidad y seguridad de los asilados, “sino que, además, pone en riesgo las relaciones diplomáticas de cooperación y de integración entre los países latinoamericanos, y coloca en puntos suspensivos los derechos internacionales, especialmente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Agradecemos al Grupo de Puebla por la declaración donde pide el cese de la violencia y el respeto a la dignidad y los Derechos Humanos en #Bolivia. Organismos internacionales, gobiernos y personalidades condenan la persecución del gobierno de facto de Áñez, Camacho y Mesa. https://t.co/lzQMJmtC2Z — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 26, 2019

Evo Morales se incorpora al Grupo de Puebla También se une al Grupo de Puebla, impulsado por el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex mandatario de Panamá, Martín Torrijos

Por todo ello, el Grupo de Puebla –del cual Evo Morales y Álvaro García Linera también son miembros- rechazó el hostigamiento policial e instó “al gobierno golpista y provisorio a asegurar la integridad de las instalaciones diplomáticas y de las personas bajo su protección”.

Lula da Silva se une al Grupo de Puebla El exmandatario brasileño participó en la sesión inaugural del Grupo de Puebla que se celebra en Buenos Aires. Lula dice que aún tiene el “sueño” de integrar la “gran Latinoamérica”

La declaración pública fue firmada, entre otros, por los ex presidentes de Colombia, Paraguay, Ecuador y España Ernesto Samper, Fernando Lugo, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero respectivamente. También se hizo parte el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami; el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante; y el ex candidato presidencial de Uruguay Daniel Martínez.