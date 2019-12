Carlos Rivera y Lucero se declaran amistad eterna

View this post on Instagram

El regalo más grande que me dejó #LaVozKidsMx fue conocer a este ser humano tan lleno de luz. Mi Lu, es un placer trabajar contigo eres una estrella con todas sus letras y lo mejor de todo es que ahora eres mi amiga para toda la vida. Te quiero y te admiro tanto. Felicidades por ser la súper ganadora. ❤️