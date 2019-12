“Diablitos” habrían provocado incendio en Mercado de la Merced

Una sobrecarga eléctrica habría causado el incendio en el Mercado de la Merced que cobró la vida de dos personas y dejó calcinados más de 630 locales, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante un recorrido por la zona dañada, explicó que la Procuraduría General de justicia está a punto de dar a conocer un informe sobre las causas del incendio, pero todo apunta a que se debió a un corto circuito.

“Es parte pues de la propia instalación eléctrica, de cómo estaba. Parece que todo va por ahí, es un tema en donde pues hay mucha gente que se está colgando, entonces hubo una sobrecarga, parece que va por ahí, pero el informe definitivo ya nos lo van a dar en unos días”, expuso.

¿Qué hay detrás de los incendios en los mercados de la CDMX? Un incendio en los mercados de San Cosme, Abelardo Rodríguez y la Merced han afectado alrededor de 800 locales

En este sentido, apuntó que si el mercado no sufrió un daño estructural, la rehabilitación total estaría lista en tres meses. Asimismo, indicó que se realizará una revisión del comercio informal que se encuentra en las inmediaciones de este lugar emblemático de la ciudad.

“En caso de que no haya daño estructural, entonces ahorita vamos calculando dos, tres meses para poder hacer la rehabilitación completa, se van a asignar los recursos y dado que es una emergencia, pues vamos a ver con la Contraloría para que no se requiera una licitación especial, sino que se pueda hacer una asignación por emergencia, se dará apoyo mientras tanto. Y al mismo tiempo, vamos a hacer una revisión general de la situación del comercio que está alrededor de La Merced, para poderlos ordenar, que pueda haber mucho mayor seguridad”, explicó.

De igual forma, la jefa de gobierno indicó que que en tres o cuatro días ingresará la maquinaria pesada al Mercado de la Merced para comenzar con el retiro de los escombros.

Claudia Sheinbaum indicó que se ha avanzado en el censo para determinar cuantos locales fueron afectados y hasta el momento se tiene el reporte de que mil locales se vieron afectados por este incendio. El gobierno capitalino y la alcaldía analizan en donde poder reubicar a estos comerciantes para que puedan continuar con la venta de sus productos.

No se olvida de San Cosme

Tras recorrer el Mercado de la Merced, la jefa de gobierno visitó el Mercado de San Cosme, en donde también un incendio el pasado domingo calcinó a 150 locales. Ahí aseguró que la limpieza comenzará este viernes 27 de diciembre, y que solicitarán a la aseguradora que pague en efectivo para que la reconstrucción comience de inmediato.

“Vamos a hacer un acuerdo para que la aseguradora pueda dar el recurso en efectivo de lo asegurado, para que de inmediato podamos entrar a trabajar, porque si no tarda demasiado en iniciarse la rehabilitación. Y para que aquellos que puedan vender en la zona que no está siniestrada, que lo puedan hacer. La electricidad todavía no se puede utilizar porque es riesgoso, pero lo vamos a hacer todo para que a partir de mañana ya empiece la limpieza y de ahí continúe la rehabilitación, le vamos a dar todo el apoyo aquí al alcalde, para que de inmediato pueda comenzarse la rehabilitación”, comentó.

Lo más visto en Publimetro TV: