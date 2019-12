Televisora censura escena de Donald Trump en Mi Pobre Angelito 2

Con el paso del tiempo, la saga Mi Pobre Angelito se ha convertido en una tradición más de las celebraciones de Navidad. Las películas, originalmente protagonizadas por Maculay Culkin, han sobrevivido a todo tipo de polémicas de sus actores, incluyendo el breve cameo del ahora presidente, Donald Trump.

Sin embargo, a pesar de los años, la película no queda exenta de polémica. El ejemplo más reciente ocurrió en Canadá, donde la televisora pública Canadian Broadcast Company (CBC, propiedad del Gobierno del país) emitió Mi Pobre Angelito 2 sin la escena en la que aparece Trump.

La edición de la escena fue reportada por usuarios de redes sociales, quienes tuvieron reacciones mixtas a lo ocurrido. En los últimos meses la relación entre Donald Trump y el Gobierno de Canadá se ha deteriorado en diversos episodios: principalmente en cumbres del G20.

In a prime example of absurdity, CBC Cuts Donald Trump's Home Alone 2 Cameo From Broadcast.

Don’t love Trump, but come on folks – Your hysteria over this man has risen to evangelical fervor. Guessing he’ll be scrubbed from history books too?https://t.co/Bqq5vHNso6

— Cynthia P Garrett (@cgarrett101) December 26, 2019