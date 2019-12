Tragedia: Su novio le pidió matrimonio en Navidad y luego murió en un accidente

Motserrat Rodríguez vivió una de las peores experiencias de su vida poco después de haber experimentado la mejor. El hecho ocurrió en Guadalajara, durante una cena navideña en la que el novio decidió comprometerse con la joven.

La joven compartió en Faceboook como su vida pasó de una alegría a una tragedia de las mismas proporciones:

Rodríguez contó que Jorge Corona (su novio) y otra persona perdieron la vida en un accidente cuando viajaba en una motocicleta.

“Nos rompieron nuestros sueños, solo nos duró 2 horas de felicidad por nuestro compromiso”, escribió la joven en otra publicación en la misma red social.

La historia de Motserrat conmovió a muchos usuarios de Internet que comenzaron a compartirla y a escribir comentarios de apoyo hacia ella, pero por otra parte, al hacerse viral en las redes, muchos pusieron en duda la muerte de Corona y de que la mujer había mentido con la historia.

Ante los ataques negativos, la hermana de Rodríguez,cuestionó estos comentarios y la defendió a través de la siguiente publicación en Facebook:

“De verdad qué coraje e impotencia me da leer los comentarios tan estúpidos de que mi hermana inventó la muerte de su novio. No sé en qué cabeza cabe que esto es una broma, qué cerebro tan pequeño tienen, no saben todo el dolor que tiene ella ahorita con la pérdida de su prometido y todavía tener que ver todos los comentarios tan estúpidos en sus fotos. Gente, sino saben no opinen, no hagan más daño con comentarios estúpidos. Este dolor no se le desea a nadie”, escribió el usuario Brenda Rossner.