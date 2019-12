Christina Koch se convierte en la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio

Christina Koch, una ingeniera eléctrica de 40 años y nativa de Livingston, Montana, es la mujer que más días ha pasado en el espacio. Llegó a la Estación Espacial Internacional el 14 de marzo y superó el récord de la excomandante de la estación espacial Peggy Whitson, que cumplió su misión en 2015 y 2016.

Se espera que Koch pase un total de 328 días, o casi 11 meses, a bordo de la base orbital antes de regresar a Tierra. Las misiones suelen durar seis meses, pero la NASA anunció en abril que extendería su misión hasta febrero.

El récord de Estados Unidos del vuelo espacial más largo es de Scott Kelly por su estadía en 2015 y 2016. El récord mundial es de 15 meses, en la década de 1990, de un cosmonauta ruso a bordo de la antigua estación espacial Mir.

La misión extendida de Koch ayudará a la NASA a aprender sobre los efectos de los vuelos espaciales largos, datos que según el personal de NASA son necesarios para apoyar futuras misiones de exploración a la Luna y Marte.

Previamente había dicho que tomó muchos consejos útiles de la autobiografía de Kelly, "Endurance", publicada en 2017.

Antes de superar el récord de resistencia de una mujer en el espacio, Koch ya había hecho historia como parte del primer equipo de caminata espacial compuesto únicamente por mujeres, en octubre. Fue la cuarta caminata espacial de Koch.

Finally found Mount Everest through the lens. Can you? pic.twitter.com/Tq19PgSIpa

— Christina H Koch (@Astro_Christina) December 27, 2019