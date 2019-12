Una acampada de mujeres lidera la lucha contra la ley de ciudadanía en Delhi

Decenas de mujeres cubiertas por velos y mantas desafían al frío nocturno en uno de los barrios musulmanes de Nueva Delhi, como cada noche desde hace trece días, en una insólita acampada en protesta contra una enmienda legal que busca dar la ciudadanía a inmigrantes pero excluye a los musulmanes.

Las manifestaciones contra una enmienda a la Ley de Ciudadanía y un por ahora teórico censo para identificar a los inmigrantes ilegales han despertado el miedo entre la comunidad musulmana de convertirse en ciudadanos de segunda clase.

Al menos 25 personas han muerto en la ola de protestas que sacude el país desde hace dos semanas, aunque ninguna se parece a la del barrio musulmán de Shaheen Bagh donde los vecinos han ocupado pacíficamente una carretera y las mujeres ocupan el lugar principal mientras que los hombres observan desde el perímetro.

Mujeres protestan en una acampada el 26 de diciembre en Nueva Delhi. Decenas de mujeres cubiertas por velos y mantas desafían al frío nocturno en uno de los barrios musulmanes de la Nueva Delhi, como cada noche desde hace trece días, en una insólita acampada en protesta contra una enmienda legal que busca dar la ciudadanía a inmigrantes pero excluye a los musulmanes. / EFE

Rumana Khan, de 48 años, escucha en primera fila y acompañada por sus nietos los ardientes discursos contra la enmienda legal a pesar de la hora, cercana a la medianoche.

"Es la primera vez en mi vida que me manifiesto", asegura sonriente Khan a Efe, que desde hace casi dos semanas acude sin excepción a la acampada y solo espera que el Gobierno las escuche y de marcha atrás.

"Juro sobre mi país/ que me voy a sacrificar por ti/ viva o muera, no me preocupa/ sacrificaremos nuestras vidas", entona Khan, una conocida canción sacada de una película sobre el héroe de la independencia Bhagat Singh y modificada para la ocasión, arrancando aplausos de sus compañeras.

