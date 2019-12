Falso santa roba banco y reparte miles de dólares bajo la consigna “¡Feliz Navidad!”

Dos días antes de la Navidad, todo transcurría normal en la ciudad de Colorado Springs, Estados Unidos. Hasta que la alarma de un banco comenzó a sonar. Un hombre, apodado como falso santa, entró a robar y se llevó varios miles de dólares.

Los trabajadores del Academy Bank fueron sometidos por un “hombre blanco anciano” con un arma no identificada. Luego, guardó en dinero en una bolsa y salió del banco como si nada, de acuerdo con la reseña de Excelsior.

Lo más curioso de todo es que el hombre, en vez de guardarse el dinero, empezó a lanzarlo al aire bajo la consigna de “¡Feliz Navidad!”, según relataron algunos testigos.

Al parecer, el falso santa como fue bautizado posteriormente, quiso dar un buen y jugoso regalo de Navidad a los vecinos de la ciudad.

La policía de Colorado dio a conocer a través de su cuenta Twitter que un hombre bajo el nombre de David Wayne Oliver, de 65 años, había sido detenido como presunto autor material del hecho.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

