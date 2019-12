¡In fraganti! Mujer roba cartera en cafetería y la atrapan

La responsable del robo fue captada por una cámara de seguridad cuando aprovechaba un descuido de su víctima para robarle la cartera y escapar con el botín, los hechos ocurrieron en una plaza comercial al sur de la CDMX.

En un movimiento sigiloso la ladrona logró sustraer la cartera del interior de un bolso que colgaba de un perchero, mientras la dueña platicaba con un acompañante, sin percatarse de lo sucedido.

Gracias a las alertas del uso de sus tarjetas la víctima se dio cuenta que había sufrido el robo y así pudo rastrear y localizar a la culpable quien presuntamente actuaba en compañía de un complice.

Ambos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades para definir su situación legal, al mismo tiempo la víctima levantó la denuncia correspondiente.

La verdad atraparla fue “fácil” ya que el establecimiento me compartió el vídeo y las notificaciones de la tarjeta que llegan al celular me indicaban donde estaba, que fue muy cerca de donde me saco la cartera por eso pude encontrarlos y enfrentarlos ahora están detenidos. 🙌

— Erika Schrödinger (@belleven) December 29, 2019