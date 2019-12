Reportan tiroteo en cafetería de Berlín, Alemania

La mañana de este lunes se reportó un tiroteo al interior de una cafetería en Berlín, Alemania.

De acuerdo con las primeras versiones, la balacera fue producto de un intento de robo en el negocio cerca del Checkpoint Charlie, en el centro de la capital.

„Verdacht eines bewafftneten Raubüberfalls“ heißt es von Seiten der Polizei. Eine Person sei an der Ecke vom Starbucks-Café mit einer Waffe gesichtet worden. Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein. Näheres ist noch nicht bekannt. pic.twitter.com/friFCC888g

