“No se volvió loca cuando nos separamos, ya lo estaba”: Colate ataca a Paulina Rubio desde España

Termina el año, pero no las peleas entre el español Nicolás Vallejo Nájera “Colate” y la chica dorada, Paulina Rubio. Así lo manifestó el propio empresario y ex esposo de la cantante durante una entrevista al programa ibérico Sábado Deluxe, donde sacó varios trapitos al sol.

.@ColateNicolasVN estalla contra la madre de su hijo: "Yo a ella nunca le pongo problemas para ver a Nicolás. Él tiene una línea de móvil para hablar exclusivamente con ella" https://t.co/atQjs2bAiX — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) December 29, 2019

Colate habló sin rodeos desde España y afirmó que en el más reciente enfrentamiento tuvo que recurrir a tribunales, pues Paulina no quería entregarle el pasaporte del hijo que tienen en común. El pequeño viajaría con él a España para pasar navidades por lo que era indispensable este documento de identificación.

“El juez ha obligado a Paulina a que le devolviera el pasaporte a mi hijo para viajar a España”, afirmó sobre su victoria en este caso. “Mi principal trabajo es ocuparme de él cuando está conmigo”, agregó.

Perlitas doradas para Paulina Rubio

En la reveladora entrevista también lanzó una frase fulminante que ha levanta revuelo: “Paulina no se volvió loca cuando nos separamos, ya lo estaba”. Además, aclaró que ella no lo mantenía en Miami y que no entiende por qué lo odia tanto.

En el espacio televisivo, Colate fue más allá y señaló a su ex suegra, Susana Dosamantes, de fomentar la mala relación que lleva en estos momentos con la ex Timbiriche luego de su separación.

Insiste en que ha querido llevar una interacción armónica con la madre de su hijo, Paulina Rubio, pero ha sido difícil por la posición asumida por ella. “Creo que lo mejor para mi hijo sería vivir en España, pero no quiero separarlo de su madre”, dijo.

Indicó que cuando el niño está con él, la cantante mexicana tiene pleno acceso comunicarse. “Yo a ella nunca le pongo problemas para ver a Nicolás, él tiene una línea de móvil para hablar exclusivamente con su madre”, reveló durante la entrevista publicado en el portal de Telecinco.