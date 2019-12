Grupo de Puebla rechaza eliminación de siglas de partido de Evo Morales en Bolivia

La agrupación internacional de líderes progresistas de América Latina, Grupo de Puebla, expresó este lunes su preocupación ante los intentos de supresión de las siglas del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del Presidente Evo Morales y cuya solicitud por parte de opositores, ha sido acogida por el presidente del Tribunal Supremo Electoral de ese país.

A través de una declaración pública, el movimiento político –fundado por el chileno Marco Enríquez-Ominami; el actual presidente de Argentina Alberto Fernández; y el ex ministro de Brasil, Aloizio Mercadante– aseguró que dicho requerimiento, de concretarse, abriría un camino “para la persecución política de los miembros del MAS”.

Asimismo, explicó que la petición realizada por los movimientos Resistencia Unión La Paz y el Bloque Generación 21, atentan contra la democracia, ya que los supuestos argumentados para la tramitación de esta solicitud, no son parte de ningún documento oficial ya que ningún organismo ha declarado la existencia de fraude electoral en las elecciones de octubre pasado.

Además, agrega, “esta solicitud está siendo tramitado por un Tribunal Supremo Electoral, nombrado a dedo por un Gobierno golpista, por tanto, irresponsable democráticamente”.

Por todo ello, el Grupo de Puebla solicita a la comunidad internacional que “se haga parte de esta preocupación y repudio a las decisiones que el gobierno golpista encabezado por Áñez, está tomando en contra de la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos”.

La declaración pública fue firmada, entre otros, por los ex presidentes de Colombia, Paraguay, Ecuador, España y Brasil, Ernesto Samper, Fernando Lugo, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Dilma Rousseff respectivamente.

También se hizo parte el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami; el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante; y el ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza.