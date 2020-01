AMLO envía abrazo “cariñoso, afectuoso, sincero” a mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los mexicanos con motivo del año nuevo, desde la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, dijo que sin importar la corriente de pensamiento y religión que se profese, espera que todos tengan un buen año.

“Mando un abrazo cariñoso, afectuoso, sincero a todos los mexicanos, independientemente de la corriente de pensamiento a la que se pertenece o religión que se profese, tenemos que unirnos todos los mexicanos, les deseo felicidades para 2020 de todo corazón”.

Nos quisieron quitar hasta el derecho a la esperanza y no pudieron. Ahora, los sueños de justicia y libertad empiezan a convertirse en realidad. ¡Sigamos adelante! ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/A6A6qLqrYx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 1, 2020

En su mensaje aprovechó para destacar lo que consideró los principales logros de su gobierno, como el incremento al salario mínimo, el combate a la corrupción y los programas sociales que implementa su administración.

“Mañana entramos al 2020, un nuevo año; 2019 está por terminar y no fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos. Inició la transformación de la vida publica del país, pudo asegurar que se acabó de corrupción arriba, no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había ocurrido en 40 años”.

López Obrador también dijo que hay desarrollo y no sólo crecimiento económico, pues millones de personas reciben alguno de los programas federales; sin embargo, reconoció que hay temas pendientes, sobre todo en la violencia que se vive en el país.

“Tengo mucha confianza en que vamos a ir apaciguando al país, porque no se permite la corrupción. Tenemos que pintar con claridad la línea entre delincuencia y autoridad; llegó un tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder e influencia que el presidente que ostentaba el máximo cargo en el gobierno de la República porque había contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos, eso ya paso a la historia, al basurero de la historia”, aseguró.