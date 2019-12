Volkswagen se despide del "Vocho" con un emotivo cortometraje

Volkswagen dice adiós en Norteamérica al icónico modelo Beetle –conocido en México primero como 'Vocho'– con una campaña denominada "The Last Mile" que inicia este martes con un corto animado de 90 segundos a la vez que exhibirá el nuevo logo de la marca durante las fiestas de Nochevieja en Nueva York.

El corto "The Last Mile", que será emitido por primera vez durante la transmisión de las celebraciones de Año Nuevo en la cadena de televisión ABC, sigue la historia desde la niñez hasta la vejez de una persona cuyos principales hitos vitales están marcados por un Volkswagen Beetle.

En el filme, que está acompañado por la canción "Let It Be" de los Beatles interpretada por un coro juvenil, incluye al personaje de la película "Footloose" que interpretó Kevin Bacon y al artista Andy Warhol, entre otras apariciones especiales.

En "Footloose", el personaje de Bacon conducía un Beetle mientras que el fallecido Warhol creó piezas de arte en las que el modelo de VW ocupaban un lugar destacado.

El corto termina con el lema "Cuando una carretera termina, otra empieza".

After 70 years, the #VWBeetle is retiring. Say g(o\!/o)dbye with Ren McCormack, Kevin Bacon, Andy Warhol, and Andy Cohen as the little bug drives its last mile. #TheLastMile https://t.co/QqKFno07LM

