Hillary Clinton se convierte en la primera rectora de la Universidad Queen's de Belfast

La ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha sido nombrada este jueves rectora de la universidad Queen's de Belfast, la primera mujer en ocupar ese cargo en la prestigiosa casa de estudios de Irlanda del Norte.

Clinton, que fue candidata presidencial en su país en 2016 y es la mujer del expresidente estadounidense Bill Clinton, había recibido un doctorado honorario de esa institución académica en 2018.

La antigua jefa de la diplomacia de EU calificó el nombramiento de "gran privilegio" y dijo sentirse "orgullosa" de ayudar a la universidad a impulsar su reputación.

Secretary #HillaryClinton will serve as @QUBelfast’s new Chancellor, for a period of five years, with effect from 1 January 2020.

— Queen's University Belfast 🎓 (@QUBelfast) January 2, 2020