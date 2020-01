Me dio gusto que el papa Francisco ofreciera disculpas: López Obrador

Durante la primera conferencia de prensa de este 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del video viral del papa Francisco, en el que le da un manotazo a una feligrés que le dio un jalón en la mano.

"Ahora estuve pendiente, aunque estaba de vacaciones en Palenque, y me enteré de un incidente del papa Francisco y me dio mucho gusto que ofreciera disculpas, con humildad, al día siguiente", indicó el mandatario.

Papa Francisco sufre agresión en misa de Año Nuevo El incidente se produjo en la plaza de San Pedro del Vaticano, adonde el pontífice argentino llegó para visitar el árbol y el Portal de Belén instalados durante el periodo navideño

López Obrador justificó el golpe que el Papa Francisco dio a la turista señalando: "Somos seres humanos, todos. Que nadie diga 'yo no he perdido la calma' o ' no he abandonado la cordura'. Estas cosas se presentan y cualquier ser humano reacciona así. Todos. Que nadie diga 'yo no actúo de esa manera"".

AMLO revela que también ha actuado de esa forma

En su intervención, el mandatario mexicano aseguró que "por suerte" él solamente ha actuado de esa manera una vez. "Hace poco me jalaron el brazo y estuve a punto de que se lo llevaran, porque jalan y hay euforia; pero el papa hizo muy bien en ofrecer disculpas. A veces, para las fotos, agarran a uno y hasta truena la nuca. Pero así son las cosas. Me dio mucho gusto que ofreciera disculpas el papa. Hay que tener, como él mismo lo dijo, hay que tener paciencia".

Papa Francisco pide perdón por dar manotazo a una mujer en el Vaticano Ofreció una homilía en la que condenó con firmeza la violencia, la humillación y las ofensas que sufren con frecuencia las mujeres

Pederastia de Maciel y los Legionarios de Cristo, un tema en que no debe opinar el presidente: AMLO

El presidente López Obrador inicialmente era cuestionado sobre el informe de los Legionarios de Cristo, en el que reconocen 175 casos de abuso sexual a menores, más de 60 cometidos por Macial Maciel, su fundador. Al respecto, el primer mandatario señaló que se debe actuar de conformidad con la ley, pero sin politizar estos temas.

"Claro que todos tenemos derecho a manifestarnos, expresarnos y hacer política, pero no conviene que el presidente de México trate estos asuntos. Pienso que corresponde a la sociedad, a los medios y en el caso de que se denuncie un delito, entonces sí nosotros podríamos actuar, opinando, porque también para eso hay instancias responsables. En todos estos casos corresponde al ministerio público actuar", señaló.

Legionarios de Cristo reconocen 175 casos de pederastia, 60 de Marcial Maciel Además de las víctimas atribuidas a Marcial Maciel, se estima que en los seminarios fueron abusados 65 menores por 15 sacerdotes y otros 90 por seminaristas

Además, indicó que su gobierno debe tener una "buena relación con las iglesias, con todas las iglesias, y hacer valer el Estado Laico que significa que todas las iglesias tienen los mismos derechos y que el estado debe también de garantizar la libertad religiosa".

Posteriormente a López Obrador se le preguntó si no le parece grave el informe presentado por los Legionarios de Cristo, a lo que respondió: "Es grave. No deben de cometerse estos actos. Pero [hay que] buscar que se debata, discuta, analice y reflexione en otros ámbitos en los que el presidente de México no se inmiscuya en estos asuntos. [Hay que] buscar que todos nos portemos bien. Eso sí, todos a portarnos bien y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices y ser respetuoso de todas las religiones y respetuoso de los no creyentes, eso también es estado laico. Respetar a todos".