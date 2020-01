Lanzan misiles cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad

La Base Aérea Balad de Iraq, que alberga a varias fuerzas y contratistas estadounidenses, ha sido objeto de un ataque con cohetes. Al menos tres proyectiles no guiados han explotado dentro de la instalación, sin causar víctimas.

❗ Explosiones y caída de un misil en Bagdad en el área donde se ubica la Embajada de EE.UU.

➡️ https://t.co/QL5Sgihl2u pic.twitter.com/AQ4iFFDUBa — RT en Español (@ActualidadRT) January 4, 2020

La base, ubicada a unos 60 kilómetros al norte de Bagdad, fue atacada el sábado por la noche, informó Reuters citando fuentes de seguridad. Dos cohetes no guiados alcanzaron las instalaciones del complejo, pero no causaron víctimas entre el personal. No estaba claro de inmediato si infligieron algún daño material.

