Con amparos, buscan combatir restricciones al transporte de carga en la ZMG

Con recursos legales, transportistas ya se están protegiendo de las restricciones al transporte de carga que comenzaron desde el pasado 1 de enero, aunque las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de febrero.

De momento, suman nueve suspensiones provisionales las obtenidas por el gremio, la primera de ellas obsequiada por el Juzgado Décimo Primero en materia Administrativa y del Trabajo desde el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, tan sólo un despacho de abogados asentado en Monterrey ya ha presentado 39 solicitudes de juicio de amparo y en esta semana se presentarían de 120 a 150 más.

FOTO: Cortesía

El abogado Felix Arratia de Coel Abogados expresó que cada uno de estos juicios de amparo demoraría hasta un año en resolverse: “La suspensión abarca varios conceptos, uno de ellos es el tema del pago del permiso, pero otro también muy importante para los transportistas es la regulación en materia de horarios”.

Las suspensiones que hasta el momento han sido otorgadas, frenan de facto que la autoridad pueda aplicar las reformas a la Ley de Movilidad de Jalisco en su artículos 5, fracciones XVI y XVII (Donde se definen que son los lineamientos y el mapa funcional para la operación del transporte de carga); artículo 71, fracciones IX y X (donde se establece que las unidades deben atender los lineamientos, vialidades para circular, zonas de restricción y horarios, así como se deben respetar dimensiones); artículo 71 Bis. (donde se establece la obligatoriedad de respetar el mapa base del transporte de carga en la ciudad) y el 174 Ter. (sanciones a vehículos que no respeten las medidas del transporte de carga o los lineamientos generales).

Los argumentos de los jueces para otorgar las suspensiones son cuatro: el primero de ellos es que es anticonstitucional la medida, porque se violenta un derecho al trabajo consagrado por la Constitución; se estima además una afectación económica y social debido a la restricción, al ocasionar una escalada de precios y desabasto de productos de primera necesidad; así como la carencia de elementos de prueba donde se demuestre que el sistema que se pretenden implementar en efecto, disminuirá la incidencia de accidentes viales o disminuirá el tráfico en la ciudad.

El cuarto punto señala que el Congreso del Estado de Jalisco omitió una jurisprudencia del Cuarto Circuito de lo Administrativo en Nuevo León donde se establece que las restricciones de este tipo, semejante a la aplicada también en Monterrey, era inconstitucional.

Por lo pronto y ante la eventual cascada de amparos que limitaría la aplicación de esta norma al transporte de carga, el gremio, por medio de sus principales colectivos, como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), ya advirtió que a partir del 15 de enero habrá paros masivos en los en accesos carreteros para presionar a la autoridad la eliminación de esta restricción.

Zonas de restricción en la metrópoli

Los puntos carreteros donde no se permite el paso de los vehículos pesados de seis a nueve de la mañana:

Carretera a Colotlán, a seis kilómetros al norte de la intersección con Juan Gil Preciado.

Carretera a Saltillo, a su cruce con el Río Santiago en el kilómetro 28.

Carretera a Zapotlanejo (cuota), intersección con Periférico Oriente.

Carretera a Zapotlanejo (libre), intersección con Nuevo Periférico.

Carretera a Chapala intersección con la carretera a El Salto

Carretera a Colima intersección con Circuito Metropolitano Sur.

Carretera a Tepic, a cinco kilómetros de la intersección con Periférico Poniente.

Se veían venir los amparos

Para el diputado local, Jonadab Martínez, hasta el momento ni el Congreso del Estado, ni el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Transporte, han sido notificados de los amparos que eliminarían las restricciones al transporte de carga. Destacó el legislador que dichos amparos son individuales, es decir, benefician sólo al transportista que los tramitó y no derogan la legislación aprobada a finales del año pasado.

“Era de esperarse, no es novedad, ellos mismos, hablo de las cámaras y empresarios del autotransporte lo habían anunciado con anteriorirdad de que iban a ampararse o buscar las maneras jurídicas de evadir esta regulación. No sorprende a nadie. Ahora serán las áreas jurídicas las que atiendan este tema. Lo que sí me queda muy claro es que el Congreso del Estado escuchamos una voz ciudadana, escuchamos muchísima gente que por muchos años estuvo pidiendo una regulación y restricción de horarios al transporte de carga en horas pico en el Área Metropolitana de Guadalajara, no sólo a los vecinos de López Mateos que son de los principales afectados, sino a muchas personas en la ciudad”, sentenció el legislador.