Se viste de humildad Paulina Rubio

PAULINA RUBIO PIDE TRABAJO A UNIVISIÓN

La Chica Dorada dijo adiós a la soberbia en los últimos días del 2019 y se puso el saco de la humildad al pedirle a la cadena Univisión ser parte de su Fiesta de Fin de Año para poder promover su más fresco y contagioso tema musical “De qué sirve”, y así lo hizo gracias a la intervención de Raúl El Gordo de Molina quien, a petición de Paulina, habló con los ejecutivos para que de último momento incluyeran a la cantante que recién terminara contrato con la casa disquera Universal, después de 20 años de relación comercial, 7 discos en español y uno en inglés. Y qué mejor oportunidad para tomar decisiones bien razonadas que utilizar sus buenas relaciones y amistades como la de El Gordo De Molina para solicitar ser incluida en un evento tan importante y uno de los más vistos por la comunidad latina en Estados Unidos, uniéndose así al elenco confirmado: Nacho, IAmChino, Pit Bull, Amara La Negra y Darell desde el estado de Florida, y es así como Paulina abrió el 2020, con madurez y noción de que ella es la única que tiene la capacidad de generarse trabajo y no andar dependiendo de casas disqueras, por lo que seguramente será un año muy activo para la hija de Susana Dosamantes.

LE QUITAN EL TEQUILA A ALEJANDRO FERNANDEZ

Por órdenes de su nuevo representante, El Potrillo ya no bebe tequila; y no es que se le haya quitado el gusto por su bebida preferida, pero es que por primera vez le han hecho entender al menor de los potrillos de Don Chente Fernández que en horas de trabajo no se bebe alcohol. El año pasado firmó contrato con la empresa OCESA para que sea quien lleve su carrera, y en la primera junta de trabajo que tuvo por la mañana llego pidiendo un tequila, ante lo que su nuevo manejador dijo con voz firme y de manera educada: “Tráiganle una Coca Cola para que despierte y jugos frutales, que ponen más alegría a la vida”, y es así como Alejandro ha dejado de dar de qué hablar y ha tomado conciencia de que su trabajo es sagrado y lo debe de respetar, así que este 2020 veremos a un Alejandro Fernández diciendo adiós a la chavorruquez y uniéndose al grupo de Maduros Anónimos.

GAEL GARCIA Y DIEGO LUNA VAN QUE VUELAN PARA DESTRUCTORES AMBIENTALES

"Ecocida es aquella persona que causa daño masivo o destrucción ambiental en un territorio determinado, y en el caso de que los actores y productores Gael García y Diego Luna no intervengan en parar la realización de la serie Mexicas que trabaja la plataforma Amazon en nuestra área natural protegida en Xochimilco, en donde ellos participan activamente, informaremos a los medios de comunicación que estos mexicanos atentan en contra de su propio país y los llamaremos eocidas en un comunicado que estamos por escribir y que entregaremos a cada periódico y programa de radio y TV". Esto me dijo un ejidatario, quien prefiere omitir su identidad, pues asegura que han sido ignorados por autoridades de la CDMX, ante quienes han expuesto que el proyecto del productor norteamericano Steven Spielberg ya está causando destrucción en la flora y la fauna de Xochimilco, afectando tierras de los ejidos "Cuenca" y "Heberto Castillo", en donde desde la segunda semana de diciembre han llegado camiones con todo tipo de materiales pesados, aplanadoras y trabajadores que han abierto brechas en la maleza y obstruido los accesos de los pobladores, con caballos, borregos y vacas que llevaron a la laguna San Gregorio, a donde los ejidatarios llevan a su ganado a pastar.

Mexicas es una serie de 4 horas que contará la relación entre el conquistador Hernán Cortes y el emperador Moctezuma en el siglo XVI, que aún no cuenta con fecha de estreno, pero sí con los permisos pertinentes (folio de oficio 0724- DCA) que les han permitido empezar ya el rodaje en "áreas protegidas" de nuestra CDMX. Les deseo que este año la armen en grande.

