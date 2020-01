Buscan reducir cifra de muertes por transporte público en la ZMG

La Secretaría de Transporte lanzó la segunda fase de su programa de mejora del transporte público y además de mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, se lanzará un tablero de accidentes donde se contabilizarán los días transcurridos entre percances.

En rueda de prensa el Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, dijo que esta información se difundirá periódicamente a través de diversos medios en donde se podrán consultar los días seguidos con cero muertes de peatones, ciclistas, motociclistas y pasajeros relacionados con el transporte público.

Sobre las mejoras en las condiciones de trabajo de los operadores, se informó que se establecerá un programa de incentivos; estandarización de la capacitación de acuerdo a competencias y habilidades, generar expedientes, supervisión de la carga laboral; en la parte de la supervisión al transporte se revisará la velocidad en giros y vialidades secundarias, se retomará el uso del gafete y se relanzará el Consejo Estatal de Víctimas por Transporte Público.

30 muertos por el transporte público se registraron en la Zona Metropolitana de Guadalajara en el 2019

En torno al tablero de accidentes, Monraz señaló que al cierre del 31 de diciembre de 2019, transcurrieron 53 días seguidos sin que se registraran víctimas de peatones, 64 sin decesos de ciclistas, 12 con cero muertes de motociclistas y 28 en el caso de pasajeros.

“Hay muertes que son inevitablemente accidentales, y esas no queda más que lamentarlas y procurar que no sucedan, pero hay otras que sí son evitables, accidentes que no debieron haber sucedido y en eso estamos concentrados”, subrayó.

FOTO: Cortesía

El Secretario de Transporte recordó que al inicio de la actual administración se planteó como meta que en 2019 se registrara el menor número de fatalidades relacionadas con el transporte público en la última década, lo cual se cumplió porque hubo un 35 por ciento menos decesos que en 2018.

El titular de la Secretaría de Transporte aclaró que no se trata de “un informe de deslinde de responsabilidades”, ni tampoco es “un canal para denigrar el oficio de los operadores del transporte público”.

Fallece arrollada mujer de la tercera edad por camión de la ruta 626

Justo con las autoridades de movilidad daban el anuncio de su campaña para reducir accidentes viales del transporte público se informó que una mujer de la tercera edad murió atropellada por una unidad de transporte público, en el cruce de las avenidas Mariano Otero y de Las Rosas. Una unidad de la ruta 626 arrolló a una mujer de 62 años que falleció cuando era atendida en la Cruz Verde Leonardo Oliva. Aunque escapó después del accidente el chofer fue detenido.