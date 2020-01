Danna Paola asegura que ya no aguanta más críticas en su carrera: "Tengo los ovarios para defenderme de quien sea"

La actriz y cantante Danna Paola no tuvo reparos en enfrentar a Gibrán, uno de los participantes de La Academia, quien la calificó de "c*ulera". En pleno show en vivo la también modelo lo encaró y dio una respuesta contundente que hizo subir no solo los niveles de audiencia, sino también el calor en la competencia. Sin embargo, no todo quedó ahí.

Danna Paola asegura que ya no aguanta más críticas en su carrera

A través de su cuenta en Instagram la joven se "desahogó" hasta el punto de que reveló que durante toda su carrera artística ha recibido demasiadas críticas incluso hasta bullying y por eso decidió no quedarse más callada ante los calificativos y malos comentarios.

"He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP. Sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento", dijo.

Sorry not sorry, las cosas como son: Danna Paola responde al escándalo en La Academia pic.twitter.com/YPtL1lVbtV — Mister137 (@ElMister137) January 6, 2020

Danna Paola responde de forma contundente a un académico: "Yo no vengo a ser tu amiga"

"Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras criticas te importan o te hacen crecer; que triste por ti por qué yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar; así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy c#lera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar", ese fue el claro mensaje que dejó a más de uno con la respiración contenida.

Origen de la polémica entre Danna Paola y el académico

Y es que este enfrentamiento, esperado por muchos, se inició cuando se difundió una conversación que sostuvieron Gibrán y Francely debido a las críticas que la joven cantante le hiciera por su presentación en el show anterior. El joven no vio mejor desahogo que calificarla de esa forma, generando así esta polémica.

Esto enfureció a Danna Paola hasta el punto que luego de su enfrentamiento con el académico pidió a viva voz que no votarán por el joven que a final del capítulo pasado fue eliminado de la competencia de talentos.

Por si fuera poco, ella hizo énfasis que fue una falta de respeto insultar a una mujer de esa manera. A lo que el joven respondió con lágrimas.