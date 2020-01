No, EU no puede atacar sitios culturales de Irán de forma legítima

Lo dijo Donald Trump y lo respaldó Mike Pompeo: si Irán ataca los intereses de Estados Unidos, responderán con ataques a varios objetivos, entre los que se encuentran recintos culturales.

El presidente estadounidense insiste en que los sitios culturales de Irán son un blanco legítimo para el ejército, rechazando las preocupaciones de su propio gobierno, pues hacerlo podría constituir un crimen de guerra.

En 2012, la Corte Penal Internacional (CPI) decidió enjuiciar la destrucción cultural luego de que un grupo afiliado a Al Qaeda destruyera antiguos monumentos religiosos en Tombuctú, en Malí.

De acuerdo con CNN, la corte se enfoca en violaciones de derechos humanos; sin embargo, acusó al líder del grupo yihadista, Ahmad al Faqi al-Mahdi, de un crimen de guerra por destruir artefactos culturales en Tombuctú.

Al-Mahdi se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión. Su caso fue el primero en su tipo y, según la entonces secretaria general de la Unesco, Irina Bokova, abrió “nuevos caminos para la protección de patrimonio y los valores culturales compartidos por la humanidad”.

Trump escribió el sábado en su cuenta de Twitter que si Irán ataca cualquier estadounidense o activo estadounidense, EU tiene como blanco 52 sitios iraníes, una referencia al número de estadounidenses tomados como rehenes en la revolución de 1979, “algunos a un nivel muy alto e importantes para Irán y la cultura iraní”, dijo.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020